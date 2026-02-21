Dorfentwicklung geprägt Nauroth trauert um seinen Ehrenbürger Wolfgang Klees Michael Fenstermacher

Joachim Weger 21.02.2026, 09:00 Uhr

i Zu seinem Abschied als Ortsbürgermeister 2014 erhielt Wolfgang Klees bunte Glückwunschherzen überreicht. Joachim Weger/Archiv. Joachim Weger

25 Jahre lang prägte er als Ortsbürgermeister die Geschicke Nauroths und begleitete Wegmarken der Dorfentwicklung mit. 2014 wurde er zum ersten Ehrenbürger ernannt. Nun ist Wolfgang Klees im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Ortsgemeinde Nauroth trauert um eine prägende Persönlichkeit ihrer jüngeren Geschichte: Wolfgang Klees, erster Ehrenbürger und 25 Jahre lang Ortsbürgermeister der Gemeinde, ist am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Nachricht löste in der Gemeinde große Betroffenheit aus.







