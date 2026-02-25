Nachfolgerin blickt zurück Nauroth: Klees war seiner Zeit als Ortschef weit voraus Daniel-D. Pirker 25.02.2026, 20:00 Uhr

i Zu seinem Abschied als Ortsbürgermeister 2014 erhielt Wolfgang Klees bunte Glückwunschherzen überreicht. Archiv Joachim Weger

Der Tod des ehemaligen Naurother Bürgermeisters hinterlässt eine tiefe Lücke im Gebhardshainer Land. Nun blickt seine Nachfolgerin auf das Wirken von Wolfgang Klees zurück – und hilft zu verstehen, wer was ihn auszeichnete.

Tiefe Betroffenheit hat der Tod von Wolfgang Klees in der Region ausgelöst. 25 Jahre prägte der spätere Ehrenbürger von Nauroth die Geschicke des 1250-Einwohner-Dorfs. Seine direkte Nachfolgerin Gabi Heidrich, die von 2014 bis 2024 das Amt innehatte, erinnert sich in einem mit unserer Zeitung an ihren Mentor, der Weggefährte und Wegbereiter für sie zugleich war.







Artikel teilen

Artikel teilen