Da es in der Stadt Wissen kaum noch freies Bauland gibt, wurde vor Jahren der Plan des naturnahen Baugebietes „Auf der Sieghöhe“ geboren. Auch der Artenschutz spielt hier eine wichtige Rolle.
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Was ist eigentlich aus den Plänen der Stadt Wissen für das neue Baugebiet „Auf der Sieghöhe“ geworden? Eine Antwort auf diese Frage lieferte die jüngste Zusammenkunft des Stadtrates. Ergebnis: Das Verfahren läuft, ist aber kompliziert. Hintergrund für einen jetzt notwendigen Beschluss ist der Artenschutz.