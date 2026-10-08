Aus dem Wissener Stadtrat
Naturnahes Neubaugebiet und der Schutz der Wildkatze 
In der Nähe des geplanten Baugebietes „Auf der Sieghöhe“ ist unter andere die Europäische Wildkatze beheimatet. Das konnte – sch
In der Nähe des geplanten Baugebietes „Auf der Sieghöhe“ ist unter andere die Europäische Wildkatze beheimatet. Das konnte – schon vor viereinhalb Jahren – mittels Lockstöcken und Wildkameras nachgewiesen werden.
Konrad Funk

Da es in der Stadt Wissen kaum noch freies Bauland gibt, wurde vor Jahren der Plan des naturnahen Baugebietes „Auf der Sieghöhe“ geboren. Auch der Artenschutz spielt hier eine wichtige Rolle.

Lesezeit 2 Minuten
Was ist eigentlich aus den Plänen der Stadt Wissen für das neue Baugebiet „Auf der Sieghöhe“ geworden? Eine Antwort auf diese Frage lieferte die jüngste Zusammenkunft des Stadtrates. Ergebnis: Das Verfahren läuft, ist aber kompliziert. Hintergrund für einen jetzt notwendigen Beschluss ist der Artenschutz.
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