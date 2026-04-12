Es hat mit der Idee begonnen, den Büttenkarneval wieder aufleben zu lassen. Mittlerweile ist Jeck für Jeck eine feste Größe in Scheuerfeld. Wichtig ist dem Verein auch, Gutes für den Ort zu tun. Dieses Jahr spendet er eine Rekordsumme.
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Drei Jahre ist es jetzt her, dass die erste Jeck-für-Jeck-Sitzung im Scheuerfelder Schützenhaus den Büttenkarneval wieder aufleben ließ. Den drei Köpfen dahinter – Thomas Greb, Steve Heß und Marco Pecere – ist es von Anfang an wichtig gewesen, neben der Brauchtumspflege sich auch für den Ort selbst einzusetzen.