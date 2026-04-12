Karneval in Scheuerfeld Narren haben in drei Jahren über 5000 Euro gespendet Thomas Leurs 12.04.2026, 18:00 Uhr

i Freuen sich über die große Spende: (hintere Reihe, von links): Michael Neuhaus, Steve Heß, Tobias Teumer und Marco Pecere, (vordere Reihe, von links): Hanna Georg und Kerstin Schäfer (Katholische Kita St. Elisabeth) und Thomas Greb. Thomas Leurs

Es hat mit der Idee begonnen, den Büttenkarneval wieder aufleben zu lassen. Mittlerweile ist Jeck für Jeck eine feste Größe in Scheuerfeld. Wichtig ist dem Verein auch, Gutes für den Ort zu tun. Dieses Jahr spendet er eine Rekordsumme.

Drei Jahre ist es jetzt her, dass die erste Jeck-für-Jeck-Sitzung im Scheuerfelder Schützenhaus den Büttenkarneval wieder aufleben ließ. Den drei Köpfen dahinter – Thomas Greb, Steve Heß und Marco Pecere – ist es von Anfang an wichtig gewesen, neben der Brauchtumspflege sich auch für den Ort selbst einzusetzen.







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