Professor Busse und sein Team sind vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau umgezogen. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte.
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Carsten Busse und sein Team sind umgezogen. Vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte. Der Professor und seine Mitarbeitenden untersuchen Oberflächen – in Farbe, Beschaffenheit, Struktur.