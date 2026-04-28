Neues Laborzentrum eingeweiht
Nanotechnologie-Forschung hat an Uni Siegen neue Heimat
Sind mit ihrem Labor ins neue Incyte gezogen: Prof. Dr. Carsten Busse (r.), Akademischer Rat Robin Ohmann und Doktorandin Amira
Sind mit ihrem Labor ins neue Incyte gezogen: Prof. Dr. Carsten Busse (r.), Akademischer Rat Robin Ohmann und Doktorandin Amira Hadzipasic von der Arbeitsgemeinschaft Festkörperphysik an der Universität Siegen.
Claudia Irle-Utsch

Professor Busse und sein Team sind vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau umgezogen. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte.

Lesezeit 3 Minuten
Carsten Busse und sein Team sind umgezogen. Vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte. Der Professor und seine Mitarbeitenden untersuchen Oberflächen – in Farbe, Beschaffenheit, Struktur.

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