Neues Laborzentrum eingeweiht Nanotechnologie-Forschung hat an Uni Siegen neue Heimat Claudia Irle-Utsch 28.04.2026, 12:00 Uhr

i Sind mit ihrem Labor ins neue Incyte gezogen: Prof. Dr. Carsten Busse (r.), Akademischer Rat Robin Ohmann und Doktorandin Amira Hadzipasic von der Arbeitsgemeinschaft Festkörperphysik an der Universität Siegen. Claudia Irle-Utsch

Professor Busse und sein Team sind vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau umgezogen. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte.

Carsten Busse und sein Team sind umgezogen. Vom Emmy-Noether-Campus in Siegen auf den Haardter Berg bei Weidenau. Die Arbeitsgruppe Festkörperphysik ist Teil des neuen interdisziplinären Hightech-Forschungszentrums Incyte. Der Professor und seine Mitarbeitenden untersuchen Oberflächen – in Farbe, Beschaffenheit, Struktur.







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