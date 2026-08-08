Umleitung über Betzdorf
Nächtliche Arbeiten im Bahnhofsbereich möglich
Die Arbeiten an der Unterführung am Bahnhof Betzdorf sind weit vorangeschritten. Abgeschlossen werden sie dieses Jahr allerdings
Die Arbeiten an der Unterführung am Bahnhof Betzdorf sind weit vorangeschritten. Abgeschlossen werden sie dieses Jahr allerdings nicht mehr.
Thomas Leurs

In den kommenden Wochen und Monaten kann es im Bahnhofsbereich in Betzdorf etwas lauter werden. Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain berichtet von möglichen nächtlichen Arbeiten. Was steckt dahinter?

Lesezeit 1 Minute
Die Bahnfahrenden in Betzdorf sind mittlerweile leidgeprüft. Seit Anfang 2024 ist der Bahnhof eine Baustelle. Wegen immer weiteren Verzögerungen ist eine Baufirma abgesprungen, weil sie bei der Arbeiten am rechtsrheinischen Ufer gebraucht wird. Und jetzt bringt auch noch aus einer anderen Himmelrichtung für die Anwohner möglicherweise unangenehme Nächte.
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