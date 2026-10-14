Haus in Betzdorfer Innenstadt
Nächste Woche kommt der große Abrissbagger
Am Mittwochmorgen wird das Schotterbett vor dem Haus abgeladen. Das soll die Steinplatten darunter vor Beschädigungen schützen.
Am Mittwochmorgen wird das Schotterbett vor dem Haus abgeladen. Das soll die Steinplatten darunter vor Beschädigungen schützen. Denn ab kommender Woche kommt schweres Gerät zum Einsatz.
Thomas Leurs

Beim leer stehenden Haus in der Betzdorfer Bahnhofstraße beginnt das Schlusskapitel. Die beauftragte Firma Gebrüder Schmidt hat letzte Woche die Arbeiten begonnen. Am Montag kommt dann das ganz schwere Gerät. Auch der Kreis äußert sich zum Abriss.

Lesezeit 2 Minuten
Am Donnerstag vergangene Woche haben die ersten Vorarbeiten für den Abriss des seit Jahren leer stehenden Gebäudes in der Betzdorfer Innenstadt angefangen. Damit beginnt nun das Ende des Hauses und wird nach und nach verschwinden. Im Januar 2024 hatte das Nachbargebäude gebrannt.
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