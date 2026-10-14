Beim leer stehenden Haus in der Betzdorfer Bahnhofstraße beginnt das Schlusskapitel. Die beauftragte Firma Gebrüder Schmidt hat letzte Woche die Arbeiten begonnen. Am Montag kommt dann das ganz schwere Gerät. Auch der Kreis äußert sich zum Abriss.
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Am Donnerstag vergangene Woche haben die ersten Vorarbeiten für den Abriss des seit Jahren leer stehenden Gebäudes in der Betzdorfer Innenstadt angefangen. Damit beginnt nun das Ende des Hauses und wird nach und nach verschwinden. Im Januar 2024 hatte das Nachbargebäude gebrannt.