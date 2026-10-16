Stadtbild Altenkirchen Nadine Grifone: Konrad-Adenauer-Platz kein Angstraum Annika Stock 16.10.2026, 09:00 Uhr

i Geschäftsinhaberin Nadine Grifone (von links) von „La Piccola“ zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen Emily Becker und Svenja Hoffmann. Die drei fühlen sich am Standort an der Bahnhofstraße direkt am Konrad-Adenauer-Platz wohl und empfinden diesen nicht als „gefährlichen Ort“. Annika Stock

Nadine Grifone von „La Piccola“ sieht den Konrad-Adenauer-Platz als Bereicherung für Altenkirchen an und nicht als „gefährlichen Ort“. Seit fünf Jahren befindet sich ihr Geschäft in unmittelbarer Nähe. Im Gespräch gibt sie Einblicke zur Situation.

„Piazza Adenauer“ so nennt Nadine Grifone liebevoll den Konrad-Adenauer-Platz, an dem direkt ihr Geschäft „La Piccola“ liegt. Seit fünf Jahren ist sie an diesem Standort für Kunden erreichbar, die Wert auf italienischen Wein- und Spezialitäten legen.







Artikel teilen

Artikel teilen