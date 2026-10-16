Nadine Grifone von „La Piccola“ sieht den Konrad-Adenauer-Platz als Bereicherung für Altenkirchen an und nicht als „gefährlichen Ort“. Seit fünf Jahren befindet sich ihr Geschäft in unmittelbarer Nähe. Im Gespräch gibt sie Einblicke zur Situation.
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„Piazza Adenauer“ so nennt Nadine Grifone liebevoll den Konrad-Adenauer-Platz, an dem direkt ihr Geschäft „La Piccola“ liegt. Seit fünf Jahren ist sie an diesem Standort für Kunden erreichbar, die Wert auf italienischen Wein- und Spezialitäten legen.