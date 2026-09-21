Workshops und Live‑Demos
Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen gewährt spannende Einblicke
Im Technologie-Institut für Metall- und Engineering (Time) in Wissen wurde moderne Schweißtechnik demonstriert.
Im Technologie-Institut für Metall- und Engineering (Time) in Wissen wurde moderne Schweißtechnik demonstriert.
Gaby Wertebach

Zum zweiten Mal organisierte die Kölner Agentur plan de luxe die Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen. Firmen, Schulen und der VDI öffneten Türen für Workshops und Live‑Demos – erstmals unterstützte die Wirtschaftsförderung des Kreises die Aktion.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der zweiten Ausgabe der Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen öffneten zahlreiche Technikbetriebe, Forschungseinrichtungen und Schulen ihre Türen. Unsere Zeitung besuchte einige der Teilnehmer und bekam dabei einen kleinen Einblick in die jeweiligen Angebote.
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