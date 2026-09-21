Zum zweiten Mal organisierte die Kölner Agentur plan de luxe die Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen. Firmen, Schulen und der VDI öffneten Türen für Workshops und Live‑Demos – erstmals unterstützte die Wirtschaftsförderung des Kreises die Aktion.
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Bei der zweiten Ausgabe der Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen öffneten zahlreiche Technikbetriebe, Forschungseinrichtungen und Schulen ihre Türen. Unsere Zeitung besuchte einige der Teilnehmer und bekam dabei einen kleinen Einblick in die jeweiligen Angebote.