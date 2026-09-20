Aktion im Kreis Altenkirchen Nacht der Technik gewährt erneut spannende Einblicke Gaby Wertebach 20.09.2026, 10:00 Uhr

i Maciej Mozolowski von der Firma Stahlbauhoch3 demonstrierte seine Fähigkeiten. Gaby Wertebach

Zum zweiten Mal organisierte die Kölner Agentur plan de luxe die Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen. Firmen, Schulen und der VDI öffneten Türen für Workshops und Live‑Demos – erstmals unterstützte die Wirtschaftsförderung des Kreises die Aktion.

Bei der zweiten Ausgabe der Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen öffneten zahlreiche Technikbetriebe, Forschungseinrichtungen und Schulen ihre Türen. Unsere Zeitung besuchte einige der Teilnehmer und bekam dabei einen kleinen Einblick in die jeweiligen Angebote.







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