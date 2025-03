Das Sport- und Seminarhotel Glockenspitze ist jetzt offiziell neuer Teilnehmer der Initiative Fairtrade Stadt Altenkirchen. Cornelia Obenauer und Sonja Wenzel von der Fairtrade-Steuerungsgruppe Altenkirchen überreichten zusammen mit Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz die Fairtrade-Plakette an die Hotelbetriebsgesellschaft. Hoteldirektor Paul Daniel nahm die Glückwünsche und kleine Fairtrade-Gimmicks mit Freude entgegen. Das Hotel bietet seit mehreren Jahren verschiedene Fairtrade-Produkte an, wie Kaffee, Tee und Eis. „Wir sehen darin unsere unternehmerische Verantwortung“, so Paul Daniel.

Mit der Teilnahme an der Initiative Fairtrade Stadt Altenkirchen geht für das Hotel nun die Verpflichtung einher, dauerhaft mindestens zwei Fairtrade-Produkte für die Gäste anzubieten. Cornelia Obernau betont, dass selbst kleine Beiträge im Bereich Fairtrade eine große Wirkung erzielen können. Bei Fairtrade-Produkten steht die gerechte Entlohnung der Produzenten, die Vermeidung von Kinderarbeit und Investitionen in soziale Projekte sowie die Unterstützung zum Umstieg auf Bioprodukte im Vordergrund.

i Sonja Wenzel (von links, Steuerungsgruppe Fairtrade), Hoteldirektor Paul Daniel, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und Cornelia Obenauer (Steuerungsgruppe Fairtrade) beim Pressetermin zur Übergabe der Fairtrade-Zertifizierung am Hotel Glockenspitze. Annika Stock

Das Thema Fairtrade ist nur ein Puzzleteil im großen Nachhaltigkeitsbereich – die Hotellerie macht sich zunehmend Gedanken auch mit Blick auf die Einsparung von Ressourcen. Im Hotel Glockenspitze ist dies ebenso der Fall, wie der Technische Leiter André Biegel und Marketingmanager Jacob Pfeifer gegenüber unserer Zeitung berichten. Das Sport- und Seminarhotel an der Glockenspitze stammt aus dem Jahr 1992. Seitdem wurde kontinuierlich saniert und ausgebaut, wie André Biegel berichtet. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt er. So wurde beispielsweise die Fassade gedämmt und eine der neuesten und modernsten Photovoltaikanlagen installiert – hierbei handelt es sich um eine bifaziale Anlage. Bifaziale Module wandeln direkte Einstrahlung auf die Rückseite in Strom um, sowie Photonen, die durch den Untergrund auf die Rückseite des Moduls reflektiert werden. So wird bei gleicher Fläche ein höherer Solarbetrag erzielt (Photovoltaik-Anlage: 110.000 Kwh-Anlage).

44 Themenzimmer gilt es, zu beheizen und für eine optimale Wasserversorgung zu sorgen. Laut Marketingmanager Jacob Pfeifer verzeichnet das Hotel an der Glockenspitze 10.000 Übernachtungen im Jahr. In alle Zimmern wurden Durchflussbegrenzer in den Duschen eingebaut, um den Wasserverbrauch von 15 Litern pro Minute auf 9 Liter pro Minute zu minimieren. In Küchen und Sanitärbereichen gibt es Wasserhähne mit Sensoren zur Ressourceneinsparung.

i Jakob Pfeifer zeigt das Rollstuhlcurling-Zimmer. Beachtenswert ist hier die großzügige Raumaufteilung, damit sich auch beeinträchtige Menschen rundum wohlfühlen können. Auch der soziale Aspekt darf bei Nachhaltigkeit und Fairtrade nicht hinten anstehen, sondern ist ein essenzieller Faktor. Annika Stock

Der technische Leiter André Biegel gibt beim Rundgang und dem Besuch im Technikraum einen fachmännischen Einblick in die umfangreiche Technik, die für Strom, Wasser und Heizung im Gebäude verantwortlich ist. Eine Frischwasserkaskadenanlage produziert das Brauchwasser nur dann, wenn es benötigt wird. Ein Wärmetauschersystem gibt die Wärmeenergie des Heizungswassers zum Trinkwasser ab. Vorhanden ist ebenso eine Solarthermie-Anlage, die den gesamten Hotelturm (30 m²) versorgt.

Ein spezieller Sechs-Wege-Mischer nimmt den Heizungsrücklauf der Etagen Erdgeschoss sowie erstes, zweites und drittes Obergeschoss und verwendet diese Energie, um die gesamte vierte Etage im Heizungsvorlauf zu beheizen. Dadurch muss lange nicht so viel Energie neu produziert werden. Die Blockheizkraftwerk-Anlage erzeugt mithilfe von Gas sowohl Strom (circa 130.000 Kwh Strom) als auch Wärme (circa 250.000 Kwh Wärme Energie). Der Gesamtverbrauch des Hotels beträgt 310.000 Kwh Strom. Circa 250.000 Euro wurden in energieeffiziente Maßnahmen investiert.

i Fachmann André Biegel steht zwischen den technischen Anlagen im Keller des Hotels. Hier laufen die Fäden für Wasser, Heizung und Strom zusammen. Annika Stock

Biegel führt aus, dass im gesamten Erdgeschoss Fußbodenheizung verlegt wurde. „Das Hotel bezieht 100 Prozent Ökostrom“, ergänzt Jacob Pfeifer. Die Sauna läuft vollautomatisch, es findet kein Aufguss mit Steinen statt. Durch die Automatisierung ist die Sauna innerhalb von circa 30 Minuten vorgeheizt und betriebsbereit. Ein großer Teil der Wäsche wird selbst im Haus gewaschen, große Textilien wie Bettwäsche werden in eine Wäscherei nach Hachenburg gebracht. Mit Blick auf die E-Mobilität stehen für Nutzer sechs Ladesäulen auf dem Parkplatz zur Verfügung. Man lege auch Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben, wie Pfeifer betont.

„Als Unternehmer der Glockenspitze möchten wir Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft übernehmen. Energieeffizienz, Ressourcenschonung und regionale Zusammenarbeit sind zentrale Bestandteile unseres Handelns. Mit erneuerbaren Energien und lokalen Partnerschaften reduzieren wir unseren ökologischen Fußabdruck und gestalten aktiv eine umweltfreundliche Hotellerie“, äußert sich Geschäftsführer Reinhard Lüling mit Blick auf die angestrebte Nachhaltigkeit im Hotel Glockenspitze. „Unsere Fortschritte lassen wir unabhängig, unter anderem durch TourCert, überprüfen. Ebenso wichtig ist uns, dass jeder Mitarbeiter seine Ideen aktiv einbringt, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Nachhaltigkeit ist für uns kein kurzfristiges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess, den wir mit Überzeugung vorantreiben.“

i Insgesamt gibt es sechs Ladesäulen, die zum Hotel gehören. Parkmöglichkeiten gibt es für 55 Fahrzeuge. Annika Stock

Fairtradestadt & Zertifizierung Hotel Glockenspitze

Seit 2015 ist die Kreisstadt als „Fairtrade Stadt“ zertifiziert. Knapp 30 Teilnehmer aus den Bereichen Restaurationsbetrieb, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Vereine, Schulen oder kirchliche Institutionen haben sich bisher dazu bereit erklärt, dauerhaft Fairtrade Produkte in ihrem Sortiment innerhalb ihrer Einrichtung aufzunehmen. Die Steuerungsgruppe Fairtrade informiert Bürger über faire Produkte sowie das System dahinter. Das Hotel Glockenspitze ist ein durch TourCert benannter „Partner Nachhaltiges Reiseziel“. Dabei wird bescheinigt, dass der Hotelbetrieb Nachhaltigkeit als wichtige Führungsaufgabe wahrnimmt. Er stellt sicher, dass die drei Dimensionen der ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Nachhaltigkeit im operativen Geschäft kontinuierlich gestärkt werden. Das hauseigene Restaurant Maracana ist mit dem Umweltzertifikat Greentable ausgezeichnet.