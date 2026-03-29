Wandel der Industrie im Fokus Nachdenkliche Töne beim Treffen der IG Metall-Senioren Rolf-Dieter Rötzel 29.03.2026, 12:00 Uhr

i Überaus gut besucht war das Frühjahrstreffen der IG Metall-Senioren im Kulturwerk Wissen. Rolf-Dieter Rötzel

Das Frühjahrstreffen des Arbeitskreises Senioren der IG Metall Herborn-Betzdorf war gut besucht. Bei den Vorträgen im Kulturwerk wurden angesichts der wirtschaftlichen Lage aber auch nachdenkliche Töne angeschlagen.

Im Rahmen der Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit (AGA) trafen sich mehr als 60 Senioren auf Einladung des Arbeitskreises Senioren Wissen der IG Metall Herborn-Betzdorf zu einem Frühjahrstreffen im Kulturwerk – einem historischen Ort, an dem einst europäische Montangeschichte geschrieben wurde und über Jahrzehnte das größte und modernste Weißblechwalzwerk Europas für Generationen von Familien aus der Region sichere Arbeitsplätze bot.







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