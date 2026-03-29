Das Frühjahrstreffen des Arbeitskreises Senioren der IG Metall Herborn-Betzdorf war gut besucht. Bei den Vorträgen im Kulturwerk wurden angesichts der wirtschaftlichen Lage aber auch nachdenkliche Töne angeschlagen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen der Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit (AGA) trafen sich mehr als 60 Senioren auf Einladung des Arbeitskreises Senioren Wissen der IG Metall Herborn-Betzdorf zu einem Frühjahrstreffen im Kulturwerk – einem historischen Ort, an dem einst europäische Montangeschichte geschrieben wurde und über Jahrzehnte das größte und modernste Weißblechwalzwerk Europas für Generationen von Familien aus der Region sichere Arbeitsplätze bot.