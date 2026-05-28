Brand in Niederschelderhütte Nachbarn bringen 92-jährige Frau in Sicherheit Daniel-D. Pirker 28.05.2026, 12:45 Uhr

Das ist noch mal gut gegangen. Eine 92-jährige Seniorin überlebte einen Brand in ihrem Wohnhaus in Niederschelderhütte mit einer Rauchvergiftung. Zudem konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Was den Einsatzkräften in die Karten spielte.

Am Donnerstagvormittag kam es in der Lindenstraße in Mudersbach-Niederschelderhütte zu einem Wohnhausbrand. Das Wichtigste vorweg: Die einzige Bewohnerin, eine 92-jährige Seniorin, konnte von den Nachbarn gerettet werden, noch bevor die Feuerwehren aus Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte und Kirchen zusammen mit der Drehleiter aus Eiserfeld eintrafen.







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