Brand in Niederschelderhütte
Nachbarn bringen 92-jährige Frau in Sicherheit

Das ist noch mal gut gegangen. Eine 92-jährige Seniorin überlebte einen Brand in ihrem Wohnhaus in Niederschelderhütte mit einer Rauchvergiftung. Zudem konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Was den Einsatzkräften in die Karten spielte. 

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Am Donnerstagvormittag kam es in der Lindenstraße in Mudersbach-Niederschelderhütte zu einem Wohnhausbrand. Das Wichtigste vorweg: Die einzige Bewohnerin, eine 92-jährige Seniorin, konnte von den Nachbarn gerettet werden, noch bevor die Feuerwehren aus Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte und Kirchen zusammen mit der Drehleiter aus Eiserfeld eintrafen.

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