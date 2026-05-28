Das ist noch mal gut gegangen. Eine 92-jährige Seniorin überlebte einen Brand in ihrem Wohnhaus in Niederschelderhütte mit einer Rauchvergiftung. Zudem konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Was den Einsatzkräften in die Karten spielte.
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Am Donnerstagvormittag kam es in der Lindenstraße in Mudersbach-Niederschelderhütte zu einem Wohnhausbrand. Das Wichtigste vorweg: Die einzige Bewohnerin, eine 92-jährige Seniorin, konnte von den Nachbarn gerettet werden, noch bevor die Feuerwehren aus Brachbach, Mudersbach, Niederschelderhütte und Kirchen zusammen mit der Drehleiter aus Eiserfeld eintrafen.