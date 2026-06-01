Seit dem Abend des 31. Mai 2026 steht das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl in Werkhausen fest – Thomas Abel hat sich gegen Mitbewerberin Nicole Knorr-Zibert durchgesetzt. Unsere Zeitung hat mit beiden Kandidaten nach der Wahl gesprochen.
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Thomas Abel ist als Gewinner aus der Ortsbürgermeisterwahl in Werkhausen hervorgetreten. Er setzte sich mit 59,4 Prozent gegen Mitbewerberin Nicole Knorr-Zibert (40,6 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag in Werkhausen bei 58,7 Prozent, wie die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert.