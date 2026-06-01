Thomas Abel wird Ortschef 
Nach Wahl in Werkhausen: So reagieren die Kandidaten 
In Werkhausen ist am 31. Mai ein neuer Ortsbürgermeister gewählt worden.
In Werkhausen ist am 31. Mai ein neuer Ortsbürgermeister gewählt worden.
Annika Stock

Seit dem Abend des 31. Mai 2026 steht das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl in Werkhausen fest – Thomas Abel hat sich gegen Mitbewerberin Nicole Knorr-Zibert durchgesetzt. Unsere Zeitung hat mit beiden Kandidaten nach der Wahl gesprochen.

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Thomas Abel ist als Gewinner aus der Ortsbürgermeisterwahl in Werkhausen hervorgetreten. Er setzte sich mit 59,4 Prozent gegen Mitbewerberin Nicole Knorr-Zibert (40,6 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag in Werkhausen bei 58,7 Prozent, wie die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld informiert.

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