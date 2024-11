Freusburg Nach Überfall und sexuellem Übergriff auf Frau in Freusburg: Polizei verhaftet Jugendlichen Michael Fenstermacher

Michael Fenstermacher; Redaktion 24.10.2024, 16:22 Uhr

i Auf diesem Abschnitt des Tulpenwegs zwischen Bahnhaltestelle Freusburg-Siedlung und B 62 soll sich der Raubüberfall ereignet haben. Thomas Leurs

Zehn Wochen nach dem Raubüberfall auf eine 46-jährige Frau im Kirchener Stadtteil Freusburg hat die Polizei einen Jugendlichen unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Wie die Polizei nun außerdem bekannt gibt, ist die Frau bei der Tat, die sich am 15. August nahe der Bahnhaltestelle Freusburg-Siedlung ereignete, zudem Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden, was bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht öffentlich bestätigt worden war.

Aus eben solchen Gründen hatte die Polizei die Tat an sich erst Mitte September öffentlich gemacht und mit einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen gesucht. Die Frau war in der Nacht zum 15. August zu Fuß von der Bahnhaltestelle Freusburg-Siedlung über den Tulpenweg in Richtung B 62 unterwegs, als sie von dem Täter von hinten angegriffen, zu Boden geworfen und körperlich attackiert wurde.

