Barbarafest in Betzdorf Nach stürmischer Regennacht scheint nachmittags Sonne Gaby Wertebach 25.10.2026, 18:00 Uhr

i Am Nachmittag wurde der Adrang auf dem Betzdorfer Barbarafest immer größer. Gaby Wertebach

Ob Handwerkermeile, Gewerbeschau in der Stadthalle oder Lese-Zelt für Kinder – das Betzdorfer Barbarafest bot für jeden Geschmack etwas. Trotz unbeständigen Wetters nutzten viele Menschen die Angebote der Aktionsgemeinschaft und Einzelhändler.

Für ein Wechselbad der Gefühle sorgten die Wetterkapriolen bei den Organisatoren des Barbarafestes am Sonntag in Betzdorf. War das Wetter am Samstagabend beim Auftritt der Band Betobe auf der Bühne des schön illuminierten Rathauses, die für eine tolle Stimmung sorgten, noch halbwegs gut, so klarte es erst nach einer stürmischen Regennacht am Morgen gegen 11 Uhr auf, sogar die Sonne ließ sich zeitweilig blicken.







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