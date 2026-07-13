Gewaltausbruch in Siegen Nach Streit: Polizei nimmt fünf Personen in Gewahrsam 13.07.2026, 15:00 Uhr

i Nach einem Gewaltausbruch in Siegen hat die Polizei fünf Personen in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Streit in Siegen eskalierte spätabends: Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und setzte Reizgas ein. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen, die Hintergründe werden nun ermittelt.

Am späten Samstagabend (11. Juli) ist in Siegen ein Streit ausgeartet. Es kam zu mindestens zwei Körperverletzungsdelikten. Fünf Personen nahm die Polizei in Gewahrsam.Kurz vor 22.30 Uhr wurde der Polizei per Notruf eine größere Menschenansammlung gemeldet, die zum Teil untereinander in Streit geraten sei.







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