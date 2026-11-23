Schäden am Q’damm Center Nach Steinwürfen in Kreisstadt: Verdächtiger gefasst Michael Fenstermacher 23.11.2026, 14:20 Uhr

i Durch gezielte Steinwürfe wurden Fotovoltaikmodule am Q’damm Center in Altenkirchen erheblich beschädigt. Archiv Annika Stock. Annika Stock

Wer macht so etwas? Das fragten sich viele in Altenkirchen, nachdem Fotovoltaikmodule am neuen Q’damm Center durch gezielte Steinwürfe zerstört wurden. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Es war eine Tat, die in Altenkirchen Aufsehen und großes Unverständnis ausgelöst hat. Vor gut zwei Wochen, am 10. November gegen 13.15 Uhr, beobachteten Zeugen einen Mann dabei, wie er von der Quengelstraße herab Steine auf das Dach des Fachmarktzentrums warf und so offenbar gezielt Fotovoltaikmodule beschädigte.







Artikel teilen

Artikel teilen