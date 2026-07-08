Bis zu 2000 Liter Heizöl Nach Ölunfall an der Sieg: Badestellen bleiben gesperrt Marga Krapp 08.07.2026, 12:52 Uhr

i Feuerwehr, DRK-Wasserwacht und THW legten Ölsperren auf der Sieg aus. Feuerwehr Windeck

Nach dem Austritt von bis zu 2000 Litern Heizöl sind die Schutzmaßnahmen noch nicht aufgehoben. An Badestellen ist das Betreten verboten. Tote Fische oder verölte Tiere wurden bislang nicht entdeckt.

Nach einem Heizölunfall in Windeck bestehen Schutzmaßnahmen und Warnungen an der Sieg vorerst fort. Das teilte Marco Brauner, Pressesprecher der Feuerwehr Windeck, am Dienstag auf Anfrage mit.Rund 2000 Liter Heizöl waren am Samstagnachmittag in Imhausen über zwei Gullys in die Kanalisation gelaufen.







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