Vor Gericht hat er den Besitz und Konsum Zehntausender Bilder und Videos mit Kinder- und Jugendpornografie zugegeben – und wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nun geht der Geistliche (47), der auch im AK-Land wirkte, in Berufung.
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14 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie die Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein für Opferberatung: So lautete am 14. September das Urteil des Amtsgerichts Waldbröl gegen einen Geistlichen, der fast 30.000 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten besessen und dies vor Gericht auch eingeräumt hatte.