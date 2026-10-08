KÖB Wissen sagt Danke
Nach Karin Becher setzt Bücherei auf ein Dreierteam
Im Café "Alt Morsbach" gab es zur Verabschiedung der langjährigen Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Wissen,
Im Café "Alt Morsbach" gab es zur Verabschiedung der langjährigen Leiterin der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Wissen, Karin Becher, neben Kaffee und Kuchen auch ein durch die Mitarbeiter vermitteltes herzliches Dankeschön in Form einer Urkunde und einer persönlichen Grußkarte von der Leiterin der Büchereien des Erzbistums Köln, Astrid Kafsack. Vor allem aber gab es viele emotionale Dankesbezeugungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie hier eine Collage aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit.
Mechthild Walter

Eine feste Institution ganz in der Nähe der Pfarrkirche Kreuzerhöhung ist in Wissen die Katholische Öffentliche Bücherei. Zwei Jahrzehnte lang lag die ehrenamtliche Leitung in den Händen von Karin Becher.

Lesezeit 1 Minute
20 Jahre lang war Karin Becher die gute Seele der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Wissen. Jetzt wurde die Leiterin der beliebten Wissener Einrichtung in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Den würdigen Rahmen bot eine kleine Feier im nahen Morsbach, organisiert von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern.
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