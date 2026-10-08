Eine feste Institution ganz in der Nähe der Pfarrkirche Kreuzerhöhung ist in Wissen die Katholische Öffentliche Bücherei. Zwei Jahrzehnte lang lag die ehrenamtliche Leitung in den Händen von Karin Becher.
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20 Jahre lang war Karin Becher die gute Seele der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Wissen. Jetzt wurde die Leiterin der beliebten Wissener Einrichtung in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Den würdigen Rahmen bot eine kleine Feier im nahen Morsbach, organisiert von ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern.