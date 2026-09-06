Straßenbaumaßnahmen geplant
Nach Hauptstraße in Bitzen stehen weitere Arbeiten an
Eine verkehrsabhängige Ampel regelt derzeit den Verkehrsfluss in der Ortsdurchfahrt Bitzen. Nach der Hauptstraße sind Gemeindest
Eine verkehrsabhängige Ampel regelt derzeit den Verkehrsfluss in der Ortsdurchfahrt Bitzen. Nach der Hauptstraße sind Gemeindestraßen dran. Insgesamt kostet der Ausbau rund 2,6 Millionen Euro.
Rolf-Dieter Rötzel

Bitzen verändert sein Ortsbild: Hauptstraße und Leitungen werden umfassend erneuert. Welche Auswirkungen Bauphasen, Sperrungen und Umleitungen haben – und wann die kurze Vollsperrung ansteht – erfahren Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Bereits seit einiger Zeit wies die Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 61) in Bitzen von der Landesstraße 267, Einmündung der Poststraße (Milchbude), bis zum Ortsausgang in Richtung Dünebusch/Wissen Substanzschäden auf. Für die Verbandsgemeindewerke Hamm standen in diesem Bereich notwendige Arbeiten im Kanal- und Wasserleitungsbau an.
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