Straßenbaumaßnahmen geplant Nach Hauptstraße in Bitzen stehen weitere Arbeiten an Rolf-Dieter Rötzel 06.09.2026, 09:46 Uhr

i Eine verkehrsabhängige Ampel regelt derzeit den Verkehrsfluss in der Ortsdurchfahrt Bitzen. Nach der Hauptstraße sind Gemeindestraßen dran. Insgesamt kostet der Ausbau rund 2,6 Millionen Euro. Rolf-Dieter Rötzel

Bitzen verändert sein Ortsbild: Hauptstraße und Leitungen werden umfassend erneuert. Welche Auswirkungen Bauphasen, Sperrungen und Umleitungen haben – und wann die kurze Vollsperrung ansteht – erfahren Sie hier.

Bereits seit einiger Zeit wies die Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 61) in Bitzen von der Landesstraße 267, Einmündung der Poststraße (Milchbude), bis zum Ortsausgang in Richtung Dünebusch/Wissen Substanzschäden auf. Für die Verbandsgemeindewerke Hamm standen in diesem Bereich notwendige Arbeiten im Kanal- und Wasserleitungsbau an.







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