Bitzen verändert sein Ortsbild: Hauptstraße und Leitungen werden umfassend erneuert. Welche Auswirkungen Bauphasen, Sperrungen und Umleitungen haben – und wann die kurze Vollsperrung ansteht – erfahren Sie hier.
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Bereits seit einiger Zeit wies die Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 61) in Bitzen von der Landesstraße 267, Einmündung der Poststraße (Milchbude), bis zum Ortsausgang in Richtung Dünebusch/Wissen Substanzschäden auf. Für die Verbandsgemeindewerke Hamm standen in diesem Bereich notwendige Arbeiten im Kanal- und Wasserleitungsbau an.