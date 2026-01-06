Jahresrückblick 2025 Nach Explosion in Daaden dauern Ermittlungen weiter an Thomas Leurs 06.01.2026, 11:00 Uhr

i Ende Dezember werden die letzten Trümmer an der Stelle der Explosion weggeräumt. Thomas Leurs

Es ist ein Ereignis gewesen, auf das man in Daaden sicher gerne verzichtet hätte. Am 25. September kam es zu einer gewaltigen Explosion in der Innenstadt. Mehrere Verletzte, darunter ein Junge schwer. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Am 25. September 2025 hat es in Daaden eine derartig laute Explosion gegeben, dass sie noch bis in die umliegenden Ortschaften hör- und spürbar gewesen ist. In der Betzdorfer Straße fanden zu diesem Zeitpunkt Bauarbeiten für den Glasfaserausbau statt.







Artikel teilen

Artikel teilen