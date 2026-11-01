Von Seelbach nach Bachenberg Nach Einbruch in Jagdhütte gibt es Verfolgungsfahrt Annika Stock 01.11.2026, 19:38 Uhr

i Ein Polizeiwagen im Einsatz. Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa. Rolf Vennenbernd/dpa

Hausfriedensbruch, ein nicht zugelassenes Fahrzeug, keine Fahrerlaubnis und dann noch eine Verfolgungsfahrt am Freitag durch mehrere Ortschaften – gegen zwei Männer aus dem Kreisgebiet ermittelt nun die Polizei Altenkirchen.

Gegen zwei Männer im Alter von 39 und 27 Jahren laufen mehrere Ermittlungsverfahren nach dem sie in eine Jagdhütte bei Seelbach (Hamm) eingebrochen sind. Wie unsere Reporterin auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Altenkirchen erfuhr, sollen sich die beiden Männer schon einige Zeit in der Jagdhütte aufgehalten haben.







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