Von Seelbach nach Bachenberg
Nach Einbruch in Jagdhütte gibt es Verfolgungsfahrt
Ein Polizeiwagen im Einsatz.
Ein Polizeiwagen im Einsatz.
Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa. Rolf Vennenbernd/dpa

Hausfriedensbruch, ein nicht zugelassenes Fahrzeug, keine Fahrerlaubnis und dann noch eine Verfolgungsfahrt am Freitag durch mehrere Ortschaften – gegen zwei Männer aus dem Kreisgebiet ermittelt nun die Polizei Altenkirchen.

Lesezeit 1 Minute
Gegen zwei Männer im Alter von 39 und 27 Jahren laufen mehrere Ermittlungsverfahren nach dem sie in eine Jagdhütte bei Seelbach (Hamm) eingebrochen sind. Wie unsere Reporterin auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Altenkirchen erfuhr, sollen sich die beiden Männer schon einige Zeit in der Jagdhütte aufgehalten haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren