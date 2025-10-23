Supermarkt in Niederfischbach Nach Edeka-Überfall: Bringen Videoaufnahmen Klarheit? 23.10.2025, 18:00 Uhr

i Auf den Edeka-Markt in Niederfischbach hat es am vergangenen Samstag einen Überfall gegeben. Thomas Leurs

Nach dem Überfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach am Samstag gehen bei der Polizei die ersten Hinweise ein. Auch Videoaufnahmen von Anwohnern liegen vor. Die Polizeibeamten ermitteln weiter.

Nach dem bewaffneten Überfall auf den Edeka-Markt in Niederfischbach am vergangenen Samstag gehen bei der Polizei die ersten Hinweise ein. Das bestätigt sie unserer Zeitung auf Nachfrage. „In diesem Fall gibt es Hinweise aus der Bevölkerung und die Videoaufnahmen liegen hier vor“, antwortet Kriminalhauptkommissar Markus Ebert.







Artikel teilen

Artikel teilen