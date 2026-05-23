Bad öffnet am 13. Juni Nach dem Leck: Waldschwimmbad in Hamm fit für Saison Sonja Roos 23.05.2026, 18:00 Uhr

i Der Tourismusausschuss der VG Hamm war im Waldschwimmbad Thalhausermühle, um sich vor Ort einen Überblick zu machen, nachdem das Bad im vergangenen Jahr wegen eines Lecks nur teilweise genutzt werden konnte. Sonja Roos

Der Tourismusausschuss der VG Hamm war im Waldschwimmbad Thalhausermühle, um sich vor Ort einen Überblick zu machen, nachdem das Bad im vergangenen Jahr wegen eines Lecks nur teilweise genutzt werden konnte.

Bauamtsleiter Knut Eitelberg ist zufrieden. „Dank der starken Regenfälle der letzten Wochen ist das Becken schon vollgelaufen. Normalerweise dauert das sieben bis acht Wochen, jetzt sind es nur drei bis vier gewesen“, informiert er den Tourismusausschuss der VG Hamm, der sich heute im Schwimmbad ein Bild von der Lage machen will.







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