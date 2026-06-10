Gut drei Jahre nach der schlimmen Brandstiftung können die Katholiken in Wissen wieder ihre Pfarrkirche nutzen. Ihren Abschluss findet die Sanierung mit der neuen Orgel. Deren Aufbau beginnt jetzt. Doch zuvor war viel Fleiß gefragt.
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Es ist zwei Monate her, seit die Wissener katholische Kirche Kreuzerhöhung nach langer Renovierung wieder feierlich ihrer Bestimmung übergeben wurde. Jetzt erhält sie sozusagen die musikalische Krone, denn am Dienstag wurde die neue Orgel angeliefert, deren Vorgängerin ebenfalls ein Opfer des Brandes vom Februar 2023 geworden war.