Zig Einzelteile angeliefert
Nach Brandschaden erhält Wissener Kirche neue Orgel 
Schreinermeister Chrisptoph Goffart (links) und Orgelbaumeister Harry Dix (rechts) sind maßgeblich für die optische und klanglic
Schreinermeister Chrisptoph Goffart (links) und Orgelbaumeister Harry Dix (rechts) sind maßgeblich für die optische und klangliche Architektur der neuen Orgel verantwortlich, die bald in der katholischen Kirche Kreuzerhöhung Wissen erklingen wird. Seelsorgebereichsmusiker Andreas Auel hat sich von Beginn an mit viel Herzblut dem Orgelprojekt verschrieben.
Thomas Hoffmann

Gut drei Jahre nach der schlimmen Brandstiftung können die Katholiken in Wissen wieder ihre Pfarrkirche nutzen. Ihren Abschluss findet die Sanierung mit der neuen Orgel. Deren Aufbau beginnt jetzt. Doch zuvor war viel Fleiß gefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist zwei Monate her, seit die Wissener katholische Kirche Kreuzerhöhung nach langer Renovierung wieder feierlich ihrer Bestimmung übergeben wurde. Jetzt erhält sie sozusagen die musikalische Krone, denn am Dienstag wurde die neue Orgel angeliefert, deren Vorgängerin ebenfalls ein Opfer des Brandes vom Februar 2023 geworden war.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren