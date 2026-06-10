Zig Einzelteile angeliefert Nach Brandschaden erhält Wissener Kirche neue Orgel Thomas Hoffmann 10.06.2026, 08:30 Uhr

i Schreinermeister Chrisptoph Goffart (links) und Orgelbaumeister Harry Dix (rechts) sind maßgeblich für die optische und klangliche Architektur der neuen Orgel verantwortlich, die bald in der katholischen Kirche Kreuzerhöhung Wissen erklingen wird. Seelsorgebereichsmusiker Andreas Auel hat sich von Beginn an mit viel Herzblut dem Orgelprojekt verschrieben. Thomas Hoffmann

Gut drei Jahre nach der schlimmen Brandstiftung können die Katholiken in Wissen wieder ihre Pfarrkirche nutzen. Ihren Abschluss findet die Sanierung mit der neuen Orgel. Deren Aufbau beginnt jetzt. Doch zuvor war viel Fleiß gefragt.

Es ist zwei Monate her, seit die Wissener katholische Kirche Kreuzerhöhung nach langer Renovierung wieder feierlich ihrer Bestimmung übergeben wurde. Jetzt erhält sie sozusagen die musikalische Krone, denn am Dienstag wurde die neue Orgel angeliefert, deren Vorgängerin ebenfalls ein Opfer des Brandes vom Februar 2023 geworden war.







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