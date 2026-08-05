Explosion in Hennef-Uckerath Nach Automatensprengung flüchten Täter ins AK-Land Markus Kratzer 05.08.2026, 11:30 Uhr

i Die Fahnung nach mindestens zwei Tätern, die am frühen Mittwochmorgen in Hennef-Uckerath einen Geldautomaten gesprengt haben, läuft auf Hochtouren. Friso Gentsch. picture alliance/dpa

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr werden die Menschen an der B8 in Hennef-Uckerath aus dem Schlaf gerissen. Ursache der Explosion: die Sprengung eines Geldautomaten. Die Flucht der Täter führt in den Westerwald.

Nach einer Geldautomatensprengung am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale an der Westerwaldstraße (B8) in Hennef-Uckerath fahndet die Polizei nach mindestens zwei Personen. Laut Pressemitteilung der Polizei Köln haben sich zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer gegen 3 Uhr Zugang zum Vorraum der Filiale einer Volksbank verschafft.







Artikel teilen

Artikel teilen