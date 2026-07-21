Tat in Mudersbach
Nach Angriff auf 17-Jährigen laufen Ermittlungen weiter
Unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach wurde ein 17-Jähriger von einer bislang unbekannten Person angegriffen.
Unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach wurde ein 17-Jähriger von einer bislang unbekannten Person angegriffen.
Thomas Leurs

Am vergangenen Donnerstag wurde ein 17-Jähriger aus Siegen in Mudersbach von bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Polizeiinspektion Betzdorf sucht nach Zeugen. Unsere Zeitung hat zum aktuellen Stand der Ermittlungen nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen: Das hat ein 17-Jähriger aus Siegen erlitten, als er sich vergangene Woche am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einer Treppe unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach auf einer Treppe aufgehalten hat. Ein schwarzer Pkw soll laut Polizei vorgefahren sein, zwei männliche Personen sind ausgestiegen und eine der beiden soll unvermittelt auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben.
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