Am vergangenen Donnerstag wurde ein 17-Jähriger aus Siegen in Mudersbach von bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Polizeiinspektion Betzdorf sucht nach Zeugen. Unsere Zeitung hat zum aktuellen Stand der Ermittlungen nachgefragt.
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Eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen: Das hat ein 17-Jähriger aus Siegen erlitten, als er sich vergangene Woche am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einer Treppe unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach auf einer Treppe aufgehalten hat. Ein schwarzer Pkw soll laut Polizei vorgefahren sein, zwei männliche Personen sind ausgestiegen und eine der beiden soll unvermittelt auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben.