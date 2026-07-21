Tat in Mudersbach Nach Angriff auf 17-Jährigen laufen Ermittlungen weiter Thomas Leurs 21.07.2026, 14:00 Uhr

i Unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach wurde ein 17-Jähriger von einer bislang unbekannten Person angegriffen. Thomas Leurs

Am vergangenen Donnerstag wurde ein 17-Jähriger aus Siegen in Mudersbach von bislang unbekannten Tätern angegriffen. Die Polizeiinspektion Betzdorf sucht nach Zeugen. Unsere Zeitung hat zum aktuellen Stand der Ermittlungen nachgefragt.

Eine Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen: Das hat ein 17-Jähriger aus Siegen erlitten, als er sich vergangene Woche am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einer Treppe unweit des Rewe-Marktes in Mudersbach auf einer Treppe aufgehalten hat. Ein schwarzer Pkw soll laut Polizei vorgefahren sein, zwei männliche Personen sind ausgestiegen und eine der beiden soll unvermittelt auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben.







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