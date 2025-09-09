Die Baumaßnahme Schutzbacher Weg in Alsdorf hatte bekanntlich hohe Wellen geschlagen. Anwohner waren vor den Kadi gezogen, sind dort aber gescheitert, weil die Richter des Verwaltungsgerichts Koblenz die von der Ortsgemeinde erhobenen Erschließungsbeiträge als rechtens anerkannt hatten. „Es ist Ruhe reingekommen, die Stimmung ist abwartend“, berichtet Ortsbürgermeisterin Kerstin Himmrich im Nachgang einer Sitzung des Ortsgemeinderates.

Der Schutzbacher Weg stand dort auf der Tagesordnung. „Die Baustelle läuft sehr gut. Sie wird gut überwacht, es läuft alles“, schildert Himmrich ihre Eindrücke. In drei Wochen soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, das heißt, die Asphaltierung bis auf die Feinschicht, die nach Abschluss des letzten, dritten Bauabschnitts, durchgehend aufgebracht wird. Es sei keine Überschreitung der Bauzeit erkennbar. Bei einer Baubesprechung wurde ein Baumangel angezeigt: Die Stützmauer im Bereich der Umleitungsstrecke am Übergang Im Dahlerrain/Schutzbacher Weg wurde beschädigt, der Sachverhalt werde geprüft.

1,2 Millionen Euro soll die Erschließungsmaßnahme kosten

Die Kostenschätzungen der Erschließungsmaßnahme liegen bei rund 1,2 Millionen Euro, veranschlagt im Doppelhaushalt 2024/2025. In diesem Rahmen würden sich die Arbeiten weiterhin bewegen. Es liegen keine Nachträge vor. Bei Arbeiten an der Kanalisation wurde ein Schacht eingebaut (Ecke Im Dahlerrain/Rehzug). Er wird vor dem Asphalteinbau befahren und geprüft. Die Wasserleitung im ersten Bauabschnitt ist fertiggestellt, die Straßenentwässerung weitestgehend. Die Vorbereitungen für den Einbau der Randsteine laufen, diese sollen demnächst gesetzt werden.

Zwei Treppenanlagen müssen an die zukünftige Bordanlage angepasst werden. Zur besseren Orientierung für die Fahrradumleitung werden zusätzliche Umleitungsschilder am Anfang und am Ende der Baustelle aufgebaut. Der Baustellenverkehr wird aktuell auch über die Umleitungsstrecke geleitet. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite komme es zu Behinderungen mit dem übrigen Verkehr. Um dies zu entschärfen, sollen zwei bis drei Haltebuchten vergrößert werden, um den Begegnungsverkehr zu ermöglichen.

Bei der Erschließung geht es um sehr viel Geld

Bei der Erschließung des Schutzbacher Wegs, genauer eines oberen Teilstücks der Straße, durch die Ortsgemeinde Alsdorf geht es um sehr viel Geld. Die Folge war ein jahrelanger Streit. Auf die 2023 verschickten Beitragsbescheide hagelte es Widersprüche – mindestens ein Betroffener zog, wie erwähnt, vor Gericht. Die Klage wurde abgewiesen.

Die Voraussetzungen für die Erhebung von Vorausleistungen für die Erschließung eines Teilstücks des Schutzbacher Wegs liegen vor, urteilten die Koblenzer Richter nach einer Beweisaufnahme vor Ort. Bei der Baumaßnahme handele es sich um eine beitragspflichtige Erschließungsmaßnahme. 2021 hatte der Rat Alsdorf nach einer kontroversen Diskussion die Maßnahme mit den Stimmen der SPD beschlossen. Die CDU stimmte damals dagegen.