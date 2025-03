Auf Bali angekommen und wenig später heimgekommen: Für Jonas Klein ist eine unvergessliche Reise – mit dem Fahrrad um die halbe Welt – zu Ende gegangen. Mehr als 16.000 Kilometer hat der aus Birken-Honigessen stammende 32-Jährige in gut einem Jahr zurückgelegt, die meiste Zeit an der Seite seiner Freundin Charlotte. Bei seinem letzten Stopp im Nordosten der indonesischen Insel lernte Jonas die Arbeit in der Manikaji-Schule kennen, für die das Paar Spenden gesammelt hat. Vor wenigen Tagen ist er nun wohlbehalten in seine Wahlheimat Traunstein im Alpenvorland zurückgekehrt, wo Charlotte seit dem 1. März wieder als Ärztin arbeitet.

Verabschiedet hatte sich das Paar voneinander Mitte Februar in Phuket im Süden von Thailand – ein emotional schwieriger Moment. Die gut 5000 verbleibenden Kilometer allein mit dem Fahrrad zurückzulegen, dazu konnte der Westerwälder nach all den bisherigen Strapazen keine Motivation mehr aufbringen, auch nicht nach einer vierwöchigen Pause mit Yoga und Meditation.

Letzte Etappe mit Flieger statt Fahrrad

„Das Rad fahren im heißen Flachland auf großen vollen Straßen war im Team schon eine Herausforderung, aber alleine fühlt es sich eher nach Zeitverschwendung an“, berichtet er der mehr als 300 Mitglieder zählenden Unterstützergruppe per Whatsapp. Indonesien hätte aufgrund „extremer Bevölkerungsdichte und der Platzierung ziemlich genau auf dem Äquator absolut keine bessere Aussicht“ versprochen. Zudem spielt das Wetter in Südostasien verrückt.

So geht es für den Westerwälder schließlich mit dem Flieger nach Bali. Dort trifft er auf David Booth, einen der Gründer des Schulprojekts in der abgelegenen Bergregion Ban. Jonas erfährt, Ende der 1990er-Jahre habe es dort keinerlei medizinische Versorgung oder Bildung gegeben und noch nicht einmal sauberes Trinkwasser, die Kindersterblichkeit habe bei 30 Prozent gelegen. Als „sehr schockierend“ beschreibt er die Konfrontation mit solchen Statistiken – und ist umso glücklicher, als er nach einer abenteuerlichen Fahrt mit dem Jeep mit eigenen Augen sieht, welche Verbesserungen hier auch durch die Hilfe der Organisation „The Wave Project“ ermöglicht wurden.

i Neben dem Unterrichtsstoff lernen die Schüler auch den Anbau von Gemüse und geben ihr Wissen in den Familien weiter. Jonas Klein

So lernen die 89 Kinder und Jugendlichen an der Manikaji-Schule neben dem üblichen Unterrichtsstoff auch, wie man durch die Anpflanzung spezieller Gräser der Erosion entgegenwirkt oder Gemüse wie Tomaten, Auberginen und Pak Choi anbaut, und wenden dieses Wissen in ihren Familien an. So fällt das Fazit begeistert aus: „Es hat sich gelohnt, den Weg auf sich zu nehmen. Häufig muss ich Dinge erleben, damit ich es wirklich begreifen kann und zeitgleich das Projekt im Kopf abschließen kann. Für Charlotte ist es wohl ähnlich, denn sie hat sich auch sehr gefreut, dass ich noch für uns hinfahre und die gemeinsame Reise einen schönen Abschluss findet“.

Zurück in Deutschland, freut sich Jonas Klein nun darauf, Mitte April auch der alten Heimat Birken-Honigessen einen Besuch abzustatten. Radfahren mit seiner Mutter und Freunde treffen sollen dann auf dem Programm stehen.

Spenden weiterhin willkommen

Mehr als 6200 Euro an Spenden haben Jonas und Charlotte bereits für die Manikaji-Schule der Organisation The Wave Project in der Region Ban auf Bali gesammelt. Das Spendenportal bleibt weiterhin geöffnet. Mehr Informationen und Spendenmöglichkeiten findet man unter www.betterplace.org/de/projects/134133-biking4bali