Seit fünf Jahrzehnten setzt sich der gemeinnützige Verein Nabu Altenkirchen für den Erhalt und die Vielfalt der Natur ein. Im Juni 2026 feiern die Naturschützer aus der Kreisstadt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festtag am 20. Juni in Werkhausen.
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Am Samstag, 20. Juni, können sich Naturfreunde und Interessierte auf einen Festtag zum 50-jährigen Bestehen des Nabu Altenkirchen freuen. Dann werden von 14.30 bis 18 Uhr ein Programm für Jung und Alt sowie verschiedene Mitmachangebote bereitgehalten.