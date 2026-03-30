Fest am 20. Juni geplant Nabu Altenkirchen feiert 50-jähriges Bestehen Annika Stock 30.03.2026, 16:00 Uhr

i Die Vorstandsvorsitzenden vom Nabu Altenkirchen (v.l.): Wanja Schliffkowitz, Jutta Seifert und Harry Sigg stehen auf einer der Streuobstwiesen. Sie freuen sich auf das anstehende Jubiläum der Altenkirchener Ortsgruppe. Annika Stock

Seit fünf Jahrzehnten setzt sich der gemeinnützige Verein Nabu Altenkirchen für den Erhalt und die Vielfalt der Natur ein. Im Juni 2026 feiern die Naturschützer aus der Kreisstadt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festtag am 20. Juni in Werkhausen.

Am Samstag, 20. Juni, können sich Naturfreunde und Interessierte auf einen Festtag zum 50-jährigen Bestehen des Nabu Altenkirchen freuen. Dann werden von 14.30 bis 18 Uhr ein Programm für Jung und Alt sowie verschiedene Mitmachangebote bereitgehalten.







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