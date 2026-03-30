Fest am 20. Juni geplant
Nabu Altenkirchen feiert 50-jähriges Bestehen
Die Vorstandsvorsitzenden vom Nabu Altenkirchen (v.l.): Wanja Schliffkowitz, Jutta Seifert und Harry Sigg stehen auf einer der S
Die Vorstandsvorsitzenden vom Nabu Altenkirchen (v.l.): Wanja Schliffkowitz, Jutta Seifert und Harry Sigg stehen auf einer der Streuobstwiesen. Sie freuen sich auf das anstehende Jubiläum der Altenkirchener Ortsgruppe.
Annika Stock

Seit fünf Jahrzehnten setzt sich der gemeinnützige Verein Nabu Altenkirchen für den Erhalt und die Vielfalt der Natur ein. Im Juni 2026 feiern die Naturschützer aus der Kreisstadt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festtag am 20. Juni in Werkhausen.

Lesezeit 3 Minuten
Am Samstag, 20. Juni, können sich Naturfreunde und Interessierte auf einen Festtag zum 50-jährigen Bestehen des Nabu Altenkirchen freuen. Dann werden von 14.30 bis 18 Uhr ein Programm für Jung und Alt sowie verschiedene Mitmachangebote bereitgehalten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenUmwelt

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