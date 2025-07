Mit großer Freude blickt das Vorstandsteam des Nabu Altenkirchen auf 2026 – dann feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Das Alter der etwa 900 Mitglieder liegt zwischen 16 und 85 Jahren. „Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen bereits auf Hochtouren“, berichtet Jutta Seifert. Im Frühjahr 2026 ist eine Bio-Diversitätsshow mit Dominic Eulenberg geplant, hierbei handelt es sich um eine Multimediashow, die in die Wunderwelt der Natur entführt. Und dabei auf authentische und leidenschaftliche Art für die kleinen Wunder der Natur begeistert. Auch die Präsentation der „Raupen Show“ von Natalia Eulbergs, ein Bühnenvortrag mit spannenden Fakten, audio-visuellen Einblicken und echten, lebenden Raupen wird dann geboten.

Großes Fotoprojekt zum Jubiläum

Hobby-Fotografen können anlässlich des 50. Geburtstags des Nabu Altenkirchen ein Foto ihres Lieblingsortes an diesen schicken. Unter dem Titel ’Mein Lieblingsort in der Natur’ findet ein großes Fotoprojekt statt, am Festtag am 20. Juni 2026 sollen alle Fotos, egal ob in Schwarz-weiß oder farbig im Dorfgemeinschaftshaus in Werkhausen ab 14.30 Uhr ausgestellt werden. Es werden zehn tolle Preise verlost. Interessierte schicken ein Foto ihres Lieblingsortes im Westerwald entweder als ausgedrucktes Bild im Format 20x30 cm oder digital mit einer Mindestauflösung von 5, besser 9 Megapixel an den NABU Altenkirchen, In den Gärten 5, 57610 Altenkirchen oder per E-Mail an altenkirchener.nabu@gmail.com. Benötigt werden dazu Alter und Adresse des Einsenders, Einsendeschluss ist der 15. April 2026. Einsender sollten damit einverstanden sein, dass ihr Foto auf der Nabu-Webseite oder in einem Buch veröffentlicht werden darf. Weitere Infos gibt es auf der Webseite https://www.nabu-altenkirchen.de/unsere-projekte/foto-projekt/.

Der gemeinnützige Naturschutzverein setzt sich für praktische Naturschutzarbeit und Umweltbildung in den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm mit Schwerpunkt rund um Altenkirchen ein.