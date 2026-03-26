GW1896m riss im Ölferbachtal Nabu Altenkirchen betont: Man muss mit dem Wolf leben Annika Stock 26.03.2026, 18:00 Uhr

i Wie steht der Nabu Altenkirchen zum Streitthema Wolf (Symbolbild)? Wir haben mit Jutta Seifert und Harry Sigg vom Vorstandsteam gesprochen. Uwe Zucchi. picture alliance / dpa

Einige Menschen im Kreis Altenkirchen sind von Rissvorfällen durch den Wolfsrüden GW1896m betroffen. Auch die Schafsherde vom Nabu Altenkirchen gehörte im Jahr 2021 zu seinem Ziel. Doch was sagen die Naturschützer aus der Kreisstadt zum Thema Wolf?

Im März 2021 war die 20-köpfige Schafsherde des Nabu Altenkirchen, die sich im Ölferbachtal befindet, Ziel vom Wolfsrüden GW1896m. Damals wurden zwei Schafe getötet aber nicht gefressen, wie sich Jutta Seifert und Harry Sigg vom Vorstandsteam des gemeinnützigen Vereins im Gespräch mit unserer Zeitung erinnern.







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