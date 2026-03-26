Einige Menschen im Kreis Altenkirchen sind von Rissvorfällen durch den Wolfsrüden GW1896m betroffen. Auch die Schafsherde vom Nabu Altenkirchen gehörte im Jahr 2021 zu seinem Ziel. Doch was sagen die Naturschützer aus der Kreisstadt zum Thema Wolf?
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Im März 2021 war die 20-köpfige Schafsherde des Nabu Altenkirchen, die sich im Ölferbachtal befindet, Ziel vom Wolfsrüden GW1896m. Damals wurden zwei Schafe getötet aber nicht gefressen, wie sich Jutta Seifert und Harry Sigg vom Vorstandsteam des gemeinnützigen Vereins im Gespräch mit unserer Zeitung erinnern.