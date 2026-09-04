Melder hat ausgeschlagen MVZ in Betzdorf am Freitagmittag evakuiert Thomas Leurs 04.09.2026, 14:20 Uhr

i Kurz mussten die Mitarbeiter des MVZ, der Sparkasse und Gäste im Restaurant Lakö aus dem Gebäude raus. Ein Melder hatte Alarm geschlagen. Thomas Leurs

Die Feuerwehr in Betzdorf ist am Freitagmittag zu einem Einsatz direkt am MVZ in der Friedrichstraße ausgerückt. Schnell hat sich herausgestellt: Es ist ein Fehlalarm gewesen. Ein Melder auf dem Dach hatte ausgeschlagen.

Vermehrte Martinshörner sind am Freitagmittag in der Betzdorfer Innenstadt zu hören gewesen. Der Löschzug der Feuerwehr in Betzdorf ist zu einem Einsatz direkt beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Friedrichstraße ausgerückt. Die Mitarbeiter des MVZ hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr schon verlassen.







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