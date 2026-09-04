Die Feuerwehr in Betzdorf ist am Freitagmittag zu einem Einsatz direkt am MVZ in der Friedrichstraße ausgerückt. Schnell hat sich herausgestellt: Es ist ein Fehlalarm gewesen. Ein Melder auf dem Dach hatte ausgeschlagen.
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Vermehrte Martinshörner sind am Freitagmittag in der Betzdorfer Innenstadt zu hören gewesen. Der Löschzug der Feuerwehr in Betzdorf ist zu einem Einsatz direkt beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Friedrichstraße ausgerückt. Die Mitarbeiter des MVZ hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr schon verlassen.