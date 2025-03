Handys tauchen die Großsporthalle in Gebhardshain in ein Lichtermeer - das Orchester spielt „We are the Champions“ von Queen. Musik und Lichter sorgen für den stimmungsvollen Höhepunkt und offiziellen Abschluss des Frühjahrskonzerts des MV Brunken.

„Das war ein sehr schweres Programm“, lobte ein restlos zufriedener Dirigent Christian Böhmer am Ende. Das Orchester habe einen permanent hohen Anspruch, fuhr er fort. Es war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Abend, der vom Vorsitzenden Pascal Schneider sowie den beiden Musikerinnen Simone Imhäuser und Maureen Hombach moderiert wurde. Mit einem Bilderrätsel führten die Moderatoren die Besucher zum Jubiläum 2026. Der MV Brunken wurde am 26. März 1926 gegründet und feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Über Pfingsten, vom 22. bis 25 Mai, werde es ein viertägiges Zeltfest auf der Wiese auf der Kölbach geben, kündigte Schneider an.

„Wir blicken mit Stolz und Dankbarkeit auf das kommende Jahr“, betonte er. Zugleich drückte er seine Freude aus, dass die Zuschauer so zahlreich zum Konzert erschienen waren, darunter Schützenabordnungen mit Königin und Hofstaat. Es mussten sogar noch zusätzliche Stuhlreihen aufgestellt werden, so groß war der Andrang.

i Vorsitzender Pascal Schneider und Moderatorin Maureen Hombach präsentierten sich beim Abba-Medley im 70er-Jahre-Look. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Programm hatte diesen Zuspruch wahrlich auch verdient. Glanz und Gloria verbreitetet zum Auftakt das Stück „Pomp and Circumstance“, bekannt, beliebt und oft bei feierlichen Anlässen gespielt. Die abenteuerliche Fahrt mit einer Seilbahn auf den Vesuv beschreibt das Werk „Funiculi, Funicula“. Der Schützen-Defiliermarsch ist ein Symbol für den Zusammenhalt und das Brauchtum, erläutert Imhäuser.

Der Musikverein aus dem Ortsteil von Selbach ist auch sehr engagiert und richtete beispielweise einen Lehrgang für die Bläserklassen in den Schulen im AK-Land aus – mit Erfolg. Denn der erst 13 Jahre alte Musiker Timur Danilenko, Schüler der IGS Hamm, hat diese Fortbildung 2023 besucht. Sie habe ihm so viel Spaß gemacht, erzählte er in der Pause, dass er zu einer Probe des MV Brunken im Musikhaus gegangen ist. „Dort bin ich dann hängen geblieben“, sagte er. Seitdem spielt Timur Tuba im Orchester und konnte als jüngster Musiker, so stellte ihn Schneider dem Publikum vor, bei dem anspruchsvollen Konzert aus Märschen, Polka und Filmmusik bereits mitwirken. „Es ist sehr professionell und die Musik ist schön“, sagte Timur begeistert über das Zusammenspiel in einem Orchester. Und kurzweilig war der Abend auch: Ein Höhepunkt des Programms war das Saxofonsolo von Maureen Hombach bei dem Stück „Again all Odds“ von Phil Collins – ein Gänsehautmoment in der Halle.

i Timur Danilenko (rechts) war mit 13 Jahren der jüngste Musiker. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Mit Pep, Schwung und im schrillen Disco-Outfit der 1970er-Jahre leiteten Pascal Schneider und Maureen Hombach ein Medley der Popgruppe Abba ein, wo das Orchester von einer Band unterstützt wurde. „Sie spielen schöne Musik“, war schon in der Pause viel Lob zu hören. Das Publikum sparte nicht mit Beifall, auch nicht beim noch recht jungen sinfonischen Werk „Westerwald“ von Guido Rennert. Die wunderbare Musik wurde von einem Video begleitet, was die Schönheit der Natur, der Wiesen und Wälder, der Orte und Sehenswürdigkeiten des Westerwaldes zur Geltung brachte – das Publikum war begeistert.

Der Verein wird nun die Vorbereitungen für sein Jubiläum vorantreiben. Ein Frühjahrskonzert wird es im kommenden Jahr nicht geben, kündigt Schneider an, dafür aber am Ende des Jahres ein Kirchenkonzert, das die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen abrunden soll. Was das diesjährige Konzert angeht, gerät der Vorsitzende ins Schwärmen: „400 Menschen und 40 Musiker – unzählige Emotionen, ein riesiges Dankeschön an unseren Dirigenten Christian Böhmer, an alle Frauen und Männer im Orchester, an jedes einzelne Mitglied auf und hinter der Bühne – und natürlich an unser unglaubliches Publikum. Unser Frühjahrskonzert war mehr als nur ein Konzert – es war ein Feuerwerk aus Musik, Leidenschaft und Gänsehautmomenten – unvergesslich.“