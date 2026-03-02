Attacke in Innenstadt Betzdorf
Mutmaßlicher Haupttäter von Polizei verhaftet
Zwischen Rampenwendel und Rathaus ereignete sich am 3. Januar eine gewaltsame Attacke auf einen Grünebacher.
Thomas Leurs

Wer ist verantwortlich über die Prügelattacke auf einen Grünebacher, die sich Anfang des Jahres in der Betzdorfer Innenstadt ereignete? Die Polizei hat nun den Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Haupttäter, einen 19-Jährigen, vollstreckt.

Seit Wochen bestimmt die Situation der Innenstadt die politische Diskussion in und um Betzdorf. Auslöser war die gewaltsame Attacke auf einen Grünebacher Anfang des Jahres. Der 32-jährige Mann wurde am Abend des 3. Januar krankenhausreif geprügelt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, konnte nun „durch intensive Ermittlungen, des Gemeinsamen Sachgebiets Jugendkriminalität ein Tatverdacht gegen einen 19-jährigen heranwachsenden und einen ...

