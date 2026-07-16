Fichten weichen Fördergerüst Muss Herdorf nun auf Weihnachtstradition verzichten? Daniel-D. Pirker 16.07.2026, 06:00 Uhr

i Auf diesen zur Adventszeit gewohnten Anblick wird Herdorf künftig verzichten müssen: der stattliche Weihnachtsbaum auf dem Verkehrskreisel am Hüttenhaus. Johannes Romschinski

Die Hitzewelle verschont nicht davor, nötige Vorbereitungen für den Winter zu treffen. Vor allem in Herdorf. Denn mit dem neuen Fördergerüst-Modell geht einher, dass der Weihnachtsbaum weichen muss – doch es gibt bereits Ideen für Alternativen.

Manchem mag der Vorausblick an Weihnachten inmitten der aktuellen Hitzewelle gewagt vorkommen. Andere sehnen sich vielleicht nach der Abkühlung, die der Winter schon bald bereit hält. Klar ist auf jeden Fall schon zum jetzigen Zeitpunkt: Mit den neuesten Entwicklungen auf dem Herdorfer Verkehrskreisel am Hüttenhaus werden sich auch nachhaltige Veränderungen für die Weihnachtszeit ergeben.







Artikel teilen

Artikel teilen