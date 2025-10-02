Konzert in Birken-Honigsessen Musiker aus zwei Ländern vereint für den guten Zweck Gaby Wertebach 02.10.2025, 20:00 Uhr

i Bei dem Benefizkonzert dirigierte Sven Hellinghausen seine Musiker auf der Empore. Gaby Wertebach

Freundschaftliche Beziehungen machten es möglich: Blasmusiker aus dem Westerwald und aus England bestritten jetzt ein umjubeltes Benefizkonzert in Birken-Honigsessen.

Wie sehr die Musik zur Völkerverständigung über alle Grenzen hinweg gerade in diesen unruhigen Zeiten beitragen kann, das durften am Mittwochabend die Zuhörer in der voll besetzten Pfarrkirche St. Elisabeth in Birken-Honigsessen erleben. Anlässlich eines Benefizkonzerts zugunsten der Wissener Orgel gaben der Musikverein Luckenbach, dirigiert von Sven Hellinghausen, und das Northumbrian Winds Orchester, unter der Leitung von Andrew Taylor, ein ...







