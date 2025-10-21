Siegener Philharmonie zu Gast Musikalisches Wiedersehen im Hüttenhaus in Herdorf 21.10.2025, 14:00 Uhr

i Thorsten Johanns ist als Klarinettist weltweit gefragt. Er hat eine Professur an der Franz Liszt Musikhochschule Weimar, er lehrt und spielt. Am Samstag, 25. Oktober, gastiert er mit der Philharmonie Südwestfalen im Hüttenhaus Herdorf. Guido Werner

Am 25. Oktober gastiert die Philharmonie Südwestfalen, gemanagt von Michael Nassauer, zusammen mit Klarinettist Thorsten Johanns im Hüttenhaus Herdorf. Wir haben mit den beiden Musikern über ihre langjährige Verbindung gesprochen.

Was für ein Theater! Das Hüttenhaus Herdorf hat alles, was es braucht fürs ganz große Drama auf der Bühne – im gesprochenen Wort und vorwiegend heiter, aber auch im musikalischen Bereich und hier vorwiegend klassisch. Nun gastiert die Philharmonie Südwestfalen unter der Leitung des jungen, aufstrebenden Schweizer Dirigenten Gabriel Pernet mit einem Programm in diesem 50er-Jahre-Kleinod, das mit dem Theatralen in der Musik spielt.







