Klänge verbinden Generationen
Musikalisches Familientreffen in Hilgenroth begeistert

Familie Kagermann verwandelt die Hilgenrother Kirche in einen warmen Klangraum: Improvisation, Volkslieder und ungewöhnliche Instrumente schaffen intime Momente und überraschen zugleich. Ein Abend voller Herzensklänge.

Lesezeit 3 Minuten
„So, seid ihr alle da?“ Forschend schaut sich Thomas Kagermann in der Hilgenrother Kirche um. Was er sieht, gefällt ihm außerordentlich gut. An diesem Sonntagnachmittag hat sich eine stattliche Anzahl von Menschen eingefunden, die neugierig auf die dritte Fassung der großartigen „Tochter-Vater-Konzerte“ der Familie Kagermann sind.

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