Wenn eine Tributeband sich an Vorbilder heranwagt, deren Musik mitunter als „unspielbar“ gilt, dann kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Nicht so bei The Watch: Im Kulturwerk in Wissen öffneten die fünf Künstler aus Italien mit ihrer Genesis-Show das Fenster zurück in die frühen 1970er-Jahre, ließen das Publikum teilhaben am erfrischenden, höchst kreativen Rocksound jener Zeit.

Nicht wenige der fast 500 Zuschauer dürften selbst noch Livekonzerte des damals unglaublich produktiven britischen Rockquintetts miterlebt haben. Entsprechend schwankten die Reaktionen auf die beiden Alben „Foxtrot“ (1972) und „Selling England by the Pound“ (1973) zwischen Mitsingen und purem Genießen. Nein, Musik zum Tanzen ist das nie gewesen, deshalb lag Frontmann Simone Rossetti mit seiner Eingangsempfehlung völlig richtig: „Sit back an enjoy the show.“

Musik einer enorm kreativen Phase

Mit ungeheurer Konzentration, gepaart mit Können und Leidenschaft, durchblätterten der Sänger und seine Mitstreiter die genannten Alben. Fast ohne Auslassungen gönnten sie dem Publikum diese musikalische Zeitreise in die frühe Genesis-Ära mit Peter Gabriel und Steve Hackett – also in die klassische Phase des viel zitierten Progrock. Vor allem Keyboarder Valerio De Vittorio zimmerte entspannt an diesem vielschichtigen Klanggerüst, meisterte ikonische Tastenfolgen und entwickelte gemeinsam mit seinen Bandkollegen jene unvergleichliche Mischung aus druckvollem Rock, verspielten Zwischenschritten und ungezügeltem Vorwärtsdrang.

Kaum eine Komposition verkörpert diesen progressiven Ansatz so sehr wie das 23 Minuten lange „Supper’s Ready“. Die Art und Weise, wie dessen sieben Teile zusammengefügt sind, blühende Fantasie bis in jeden textlichen Winkel – völlig unaufgeregt begaben sich The Watch auf diesen Weg, als sei dies nicht einer der kunstvollsten Schritte über den Horizont. Allenfalls die Lightshow darf als Versuch verstanden werden, die enorme Theatralik widerzuspiegeln.

Reibungsloser Verlauf dank der Wissener Eigenart

Auch andere Stücke wie „Watcher on the Skies“ oder nach der Pause das rhythmisch komplexe „Firth of Fifth“ offenbarten ihr bombastisches Potenzial. Da konnte sogar Gitarrist Andrea Giustiniani, der ansonsten beinahe unscheinbar am Bühnenrand saß, mal richtig loslegen. Der gut eingespielten Formation ist es ein Herzensanliegen, die frühe Musik von Genesis am Leben zu erhalten und auf die Bühne zu bringen. Nicht von ungefähr bedankte sich daher Sänger und Querflötist Rossetti, der vor mehr als 20 Jahren zu den Gründern von The Watch gehörte, für die Gelegenheit, „diese tolle Musik, die wir lieben, hier spielen zu dürfen.“

Für den Schlussakkord „The Knife“ griffen The Watch in der Genesis-Discograhie noch ein Stück weiter zurück, in die Vor-Hackett-Ära – ebenfalls ein Genuss. Den verdienten Applaus veredelte Rossetti am Ende mit der Ankündigung, im nächsten Jahr wieder nach Wissen kommen zu wollen, dann mit einer ganz neuen Genesis-Show. Das Publikum im Kulturwerk dürfte sich freuen, und die veranstaltende Agentur Kultopolis nicht minder.