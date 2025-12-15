Ladies Nyght in Altenkirchen Musikalische Weihnachtsreise von internationaler Klasse Werner Klak 15.12.2025, 08:00 Uhr

i Die Formation Ladies Nyght heizte dem Publikum im Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen am Samstagabend auf besondere Weise ein. Werner Klak

Wie abwechslungsreich und anspruchsvoll Weihnachtslieder sein können, zeigte das Trio Ladies Nyght bei seinem Konzert in Altenkirchen. Die drei professionellen Sängerinnen entführten das Publikum auf eine musikalische Reise durch die Welt.

Lebensfreude pur versprühte die Formation Ladies Nyght am Samstagabend mit der brandneuen Weihnachtsshow „Voll auf die Glocke“ im Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen. Zum 30-jährigen Bestehen ließen es die drei Vollblutsängerinnen auf der Bühne der Kreisstadt so richtig krachen.







