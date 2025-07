Musikalische Reise in die Welt von Slavko Avsenik & Co.

Die Berge sind so nah und mit ihnen ein Lebensgefühl von Harmonie und ausgelassener Freude. Das zumindest konnten die Gäste am Sonntagmorgen beim Frühschoppen im Kulturwerk in Wissen empfinden, denn auf der Bühne stand das Oberkrainer-Trio „Die Geininger“.

Regensicher musizierte die Formation aus dem benachbarten Oberbergischen Land drinnen und verlegte somit den “Sommer im Kulturwerk„ in den Saal. Der guten Laune der etwas mehr als 100 Gäste tat dies jedoch keinen Abbruch.

Bekannte Melodien der volkstümlichen Musik

Schon die Polka “Es ist so schön, ein Musikant zu sein„ versetzte die Zuhörer in Stimmung und animierte zum rhythmischen Klatschen. “Bravo“-Rufe zeugten vom gelungenen Auftakt des Trios, bereichert durch die Sängerin Rebecca Neuser.

„Zwei Männer haben uns verlassen, dafür haben wir jetzt die Frauenquote erhöht“, sagte Bandleader Daniel Vorländer zu Beginn. Die Sängerin gab vielen der Stücke eine ganz besondere Note, denn mit ihrer hellen Stimme versetzte sie ein ums andere Mal in slowenische Welten der „Oberkrainer-Legende“ Slavko Avsenik, aus denen der große Teil der Stücke sozusagen importiert war. Ob sie mit glockenheller Stimme die Schönheit der Berge mal in Slowenisch, mal in Deutsch besang, ins Entstehungsjahr 1959 des Rocco-Granata-Evergreens „Marina“ entführte oder das „Echo der Dolomiten“ beschwor, immer lag ein kleines Stück Bergmagie mit in ihrem Gesang.

Garniert mit leckeren Speisen

Hochkarätig auch ihre Mitstreiter an den Instrumenten, wobei Daniel Vorländer mit flinken Akkordeonläufen ebenso für Begeisterung sorgte wie Steffen Traut an der Gitarre und Andreas Kunze an Bass und Baritonhorn. Letztere entlockte dem Blechblasinstrument unter dem Beifall des Publikums rasante Sequenzen von tiefsten bis zu höchsten Tönen.

Diese musikalisch-alpenländische Reise wurde vom Kulturwerk-Team durch ebenso authentische wie schmackhafte Speisen wie etwa Fleischkäse mit Röstzwiebeln abgerundet. Fazit: ein rundum gelungener Ausflug in Welten, die noch heute Sehnsucht erwecken, die aber mitunter ganz nah sein können.