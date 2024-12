Live im Kulturwerk in Wissen Musik von Pink Floyd wird zu einzigartigem Erlebnis 01.12.2024, 19:59 Uhr

i Hunderte Fans jubelten den Musikern zu, die im Kulturwerk in Wissen das komplette Pink-Floyd-Doppelalbum "The Wall" zelebrierten, auf den Tag genau 45 Jahre nach Erscheinen der Schallplatte. Als Zugabe gab es drei der großen Pink-Floyd-Hits. Elmar Hering

Auch wenn das vor sage und schreibe 45 Jahren erschienene Doppelalbum „The Wall“ manchmal sperrig und düster erscheinen mag, so ist es doch ein Meilenstein der Rockgeschichte. Zu Recht, wie ein umjubeltes Konzert in Wissen unter Beweis stellte.

Nicht zum ersten Mal gastierte die Pink-Floyd-Tributeband One of these im Kulturwerk in Wissen – jedes Mal anders und jedes Mal fantastisch. Das gilt ganz besonders für das jüngste Konzert: Zusammen mit der Jungen Sinfonie Kaarst zelebrierte die Band vor ausverkauftem Haus das vor exakt 45 Jahren veröffentlichte Kultalbum „The Wall“.

