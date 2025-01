Konzert in Malberg-Hommelsberg Musik kann auch ein Weg aus der Armut sein 19.01.2025, 14:00 Uhr

i Der gemischter Chor Kundert mit Dirigentin und Leiterin Susanne Eitelberg Gaby Wertebach

In unserer Region gibt es viele Chöre und Musikkapellen, denen es immer wieder gelingt, unsere Kultur durch ihre musikalischen Beiträge zu fördern und zu bewahren. Darunter gibt es Musik, die geht sofort zu Herzen.

Am Samstagabend gab es in der Kirche in Malberg-Hommelsberg ein besonderes Klangerlebnis. Nach der schön und stimmig gestalteten Jahresmesse der Bindweider Bergkapelle mit Pfarrer Rudolf Reuchenbach, präsentierte dort der gemischte Chor Kundert unter der Leitung von Susanne Eitelberg gemeinsam mit der Bindweider-Bergkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Christian Schmidt ein Benefizkonzert.

