Leinwandhit auf der Bühne Muscial!Kultur Daaden feiert filmreife Premiere Claudia Geimer 26.10.2026, 17:00 Uhr

i Molly und Sam verbindet eine große Liebe. Matthias Schaefer. Musical Kultur

Große Gefühle und dunkle Gestalten, tragische Wendungen und komische Momente – all das bekommen die Zuschauer des neuen Stücks von Musical!Kultur Daaden geboten. Unsere Reporterin war bei der Premiere dabei.

Was für ergreifende Szenen erleben die Darsteller und das Publikum bei der Premiere von „Ghost – Nachricht von Sam“ im Apollo-Theater in Siegen. Wie sich Molly und Sam in den Armen liegen, um endgültig Abschied zu nehmen, das Orchester intoniert „Unchained Melody“ auf der abgedunkelten Bühne mit der Silhouette von New York – herzzerreißend und einer von mehreren Taschentuchmomenten während der ersten Aufführung des Ensembles von Muscial!







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