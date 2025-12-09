Abwanderungstrend nach NRW Müssen Grundschullehrer im Land besser bezahlt werden? Daniel-D. Pirker 09.12.2025, 15:00 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber zu Besuch im Bürgersaal Biersdorf. Daniel-D. Pirker

Aktuell verdienen verbeamtete Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz weniger als ihre Kollegen in NRW und Hessen. Kritiker sehen darin einen Standortnachteil im Kampf um Lehrkräfte. Worum es geht, wurde bei einem Besuch des Bildungsministers deutlich.

Werden verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen künftig so gut bezahlt wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen und Hessen? In den vergangenen Jahren hat sich um diese Frage eine Diskussion entfaltet, die anlässlich des Besuchs des rheinland-pfälzischen Bildungsministers wieder ins Bewusstsein rückte.







