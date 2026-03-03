In Bitzen haben einst viele Bürger Ablöseverträge mit der Ortsgemeinde geschlossen. Damit glaubten sie, in puncto Straßenbau für viele Jahre Ruhe zu haben. Doch jetzt stehen Straßensanierungen an und es wird klar: Das Geld reichte damals nicht.
Lesezeit 4 Minuten
Harald Heidemann lebt seit 1996 in Bitzen. Damals kaufte er ein Haus, eines, das an einem Eckgrundstück zwischen dem Finkenweg und dem Birkenweg liegt. Zu dieser Zeit bekamen die Bitzener das Angebot vom damaligen Ortsbürgermeister Helmut Hörster, sogenannte Ablöseverträge mit der Ortsgemeinde zu schließen.