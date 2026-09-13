Altenkirchen ohne Regioklinik „Müssen aufstehen“ – Initiative appelliert an Bürger Daniel-D. Pirker 13.09.2026, 19:30 Uhr

i War bis zur Schließung ein Sorgenkind der Träger: das Krankenhaus in Altenkirchen. Verblieben sind ein MVZ und eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Christian Kunst. Markus Kratzer

Altenkirchen erhält keine Regioklinik. „Das ist ein starkes Stück“, findet Corinna Simmerkuß von Bürgerinitiative „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“. Sie macht sich große Sorgen um die Zukunft der Region.

Die Reform der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz sorgt in der Region Altenkirchen für erhebliche Unruhe. Hintergrund: Insgesamt sieben Standorte im Land sollen zu sogenannten Regiokliniken umgebaut werden – aber Altenkirchen ist nicht dabei. Während Landrat Peter Enders in unserer Zeitung zur Nüchternheit mahnt, herrscht bei den betroffenen Bürgern Enttäuschung.







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