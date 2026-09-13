Altenkirchen erhält keine Regioklinik. „Das ist ein starkes Stück“, findet Corinna Simmerkuß von Bürgerinitiative „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“. Sie macht sich große Sorgen um die Zukunft der Region.
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Die Reform der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz sorgt in der Region Altenkirchen für erhebliche Unruhe. Hintergrund: Insgesamt sieben Standorte im Land sollen zu sogenannten Regiokliniken umgebaut werden – aber Altenkirchen ist nicht dabei. Während Landrat Peter Enders in unserer Zeitung zur Nüchternheit mahnt, herrscht bei den betroffenen Bürgern Enttäuschung.